Американські вчені створили комарів, які не кусають людей та тварин

Генетично модифікованих личинок планують випустити на островах Флорида-Кіс

Вчені з США розробили генетично модифіковані личинки комарів. Вони примітні тим, що не кусають людей та тварин.

Експерименти проводилися на самцях комах. Головною метою є зниження темпу поширення різних захворювань, які можуть передавати комарі. Відомо, що жителі островів Флорида-Кіс часто страждають від лихоманки денге, вірусу Зіка та жовтої лихоманки. Саме комарі є головними рознощиками цих хвороб.

Випущені самці будуть спаровуватися з самками місцевих комах, тим самим вносячи зміни в ДНК майбутнього потомства. Загальна кількість личинок складе близько сотні мільйонів.

Вчені повідомили, що жовтолихоманкові комарі складають всього 4% від загальної популяції комах на острові. Проте, вони завдають непомірної шкоди для місцевих людей та тварин.

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