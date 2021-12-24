Майстер своєї справи: у США засуджений палій став головою пожежної охорони

Світ 13:51 - 24 грудня 2021

Злочинець, засуджений за підпали очолив пожежне управління

Автор: Марина Берест
У США засудженого палія зробили головою пожежної охорони

У США засудженого палія зробили головою пожежної охорони/Фото: Getty Images

У штаті Іллінойс засуджений палій став головою пожежної охорони. Джеремі Сіммонс колись влаштував пожежу в будинку та в приміщенні школи, а тепер він очолив пожежне управління.

Коли Джеремі було 18 років, він підпалив порожній будинок та затіяв пожежу в приміщенні середньої школи. Хлопець відбувся випробувальним терміном, а потім губернатор помилував його. Чоловік пов'язав своє життя з пожежною службою.

Раніше Сіммонс працював помічником начальника пожежного управління Прері-дю-Пон в окрузі Сент-Клер. Нещодавно голову зняли з посади, і його місце зайняв колишній палій.

Підлеглим не сподобалася ця ідея і 10 із 13 пожежників звільнилися на знак протесту. Глави двох сусідніх департаментів заявили, що підтримують зміни і повністю довіряють Сіммонсу. За їхніми словами, чоловік багато років був добрим пожежником.

Філіп Танзер із Шотландії теж кардинально змінив свою думку. Чоловік, який у минулому знімався у порно, пішов у політику заради боротьби з порнографією.

Джерело: Fox 2 Now
США Пожежа Пожежна безпека Злочинець

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